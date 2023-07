Il programma degli eventi del Motor Valley Fest

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio il Museo Enzo Ferrari di Modena (MEF) sarà aperto dalle 9.30 fino alle 19.00 e con il biglietto di ingresso sarà inclusa la consegna a tutti i visitatori di un piccolo omaggio legato alla mostra “Game Changer”. Durante le tre giornate sarà inoltre possibile usufruire delle visite guidate gratuite fino ad esaurimento posti nei seguenti orari:10:00; 15:00 in lingua italiana e 11:00; 16:00 in lingua inglese.

Al Motor Valley Fest sarà lanciato anche il “Progetto Inclusività” che prevede una serie di servizi rivolti alle persone che presentano disabilità: visite virtuali da remoto per permettere a persone con disabilità motorie di visitare il museo direttamente da casa guidando in autonomia un dispositivo robotico munito di sistema audio-video (fino ad esaurimento posti) e saranno organizzate visite guidate gratuite nella lingua dei segni - LIS (fino ad esaurimento posti) alle ore 15:00.



Nel piazzale antistante l’ingresso del MEF saranno esposti alcuni esemplari delle Ferrari in gamma, tra cui spiccano le vetture presentate nel 2022, vale a dire Ferrari Purosangue e la 296 GTS; all’interno del museo, per tutta la durata del Fest ci sarà un allestimento dedicato al ricordo di Mauro Forghieri, uno dei personaggi più significativi della storia della Ferrari.

Anche la Casa Natale di Enzo Ferrari sarà location di un coinvolgente percorso che racconta la storia di ciò che la Ferrari ha da sempre considerato la parte più importante di ogni sua vettura: il motore. Uno spazio espositivo che ripercorre una selezione dei più significativi propulsori, con tre aree principali dedicate a queste categorie: quello dei motori classici 12 cilindri; quello dei V8 e, infine, quello della Formula 1. In ognuno dei tre settori sarà esposta anche una vettura Ferrari esemplificativa per ogni tipologia di propulsore.

I visitatori del Museo potranno usufruire anche della navetta gratuita andata/ritorno per Maranello, fino ad esaurimento posti, per completare la visita al Museo Ferrari. Alle famiglie con bambini fino a 12 anni sarà dedicata, come attività gratuita, una caccia al tesoro sul tema delle mostre attualmente in corso al museo.

INFO

Tel: 059 4397979

Mail: museo@ferarri.com