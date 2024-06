Ferrari Tour: alla scoperta della Croazia, un territorio dai mille volti

Partiti dal Nebo Restaurant & Lounge, situato in posizione panoramica con vista sullo skyline di Fiume, gli appassionati Ferraristi a bordo delle loro vetture hanno percorso strade panoramiche che hanno solcato località straordinarie quali Laurana, Pola, Rovigno, Parenzo, Montona e Buie. E, ad ogni tappa, immersi in luoghi incantati e location esclusive, hanno potuto assaporare le prelibatezze locali di una cucina molto varia, che unisce i sapori tipici della terra e del mare.



Un’occasione imperdibile per condividere un’esperienza straordinaria e visitare luoghi inediti da una prospettiva diversa, assaporando le tradizioni che contraddistinguono un territorio sempre diverso, dai mille volti e le tante sorprese.

Il terzo appuntamento in calendario coinciderà con la terza edizione del Ferrari Tour Women’s Edition, una formula di grande successo dedicata alle sole donne ferrariste e alle loro accompagnatrici. Il week end del 24 - 26 maggio, infatti, le fortunate partecipanti avranno l’occasione di scoprire Forte dei Marmi, tra location glamour e panorami mozzafiato.

Tutte le informazioni sugli eventi, i dettagli, le curiosità e le tappe del Ferrari Tour sono sempre aggiornate sul nostro sito ufficiale mentre per entrare a far parte della nostra Community puoi contattare direttamente il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari: sarà l’occasione per vivere in prima persona tante esperienza uniche al volante della tua Ferrari e per vivere le emozioni e le suggestioni di location incantevoli.