Ferrari a fianco di ClimateSeed per il Sustainable Community Project in Canada

Ferrari ha avviato una collaborazione con ClimateSeed per supportare un progetto innovativo in ambito ambientale e sociale in Canada. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere che, secondo una nuova metodologia (VM0018) elaborata dallo standard internazionale Verified Carbon Standard, ricorre al meccanismo dei crediti di carbonio per sostenere numerosi microprogetti dal grande impatto complessivo.

La natura innovativa del Sustainable Community Project, selezionato da Ferrari con il supporto di ClimateSeed, è data infatti dall’unione di più di 800 progetti di riduzione dei gas serra e di forte impatto sociale realizzati da PMI, comuni e ONG.

L’obiettivo del Sustainable Community Project è costruire una comunità sostenibile che riduca le emissioni generate da piccole realtà, al fine di limitare l’impatto ambientale di circa 10.000 impianti energetici che fanno parte della categoria responsabile di circa il 70% dei gas serra emessi in Québec. Il progetto incoraggia i piccoli sforzi di singole iniziative che, nel loro complesso, possono essere convertite in crediti di carbonio di altissima qualità. Ad esempio, il miglioramento dell’efficienza energetica di scuole, ospedali e altri edifici, la gestione dei rifiuti per l’industria e il commercio, il compostaggio e il riciclo.

Il 90% dei proventi dei crediti di carbonio ottenuti vengono infine investiti nel progresso della comunità:

80% del ricavato dei crediti è distribuito ai membri della comunità;

10% del ricavato è distribuito ai partner commerciali della comunità sostenibile, perlopiù ONG[1].

Il restante 10% dei ricavi viene utilizzato dallo sviluppatore per i costi del progetto. Inoltre, lo sviluppatore di progetto è una B Corp che reinveste il 10% del proprio utile netto in iniziative della comunità.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha commentato: “Abbiamo selezionato il Sustainable Community Project per la sua innovatività, riflessa in uno standard unico a livello mondiale che è riuscito a rendere il mercato dei crediti accessibile anche a piccoli ma significativi progetti. Come annunciato al nostro Capital Markets Day, Ferrari intende agire sempre più come catalizzatore del cambiamento attraverso questo e i prossimi progetti che realizzeremo a favore dell’ambiente”.

SUSTAINABLE COMMUNITY PROJECT, I DATI PRINCIPALI

Più di 800 microprogetti in vari ambiti, dalla gestione rifiuti all’efficienza energetica

15 enti pubblici coinvolti

79 membri a capo dei progetti nelle diverse comunità

Fino a 10.000 impianti che il progetto punta ad accogliere all’interno di una comunità sostenibile

– 22.852 ktCO 2e calo delle emissioni conseguito dal progetto fra il 2010 e il 2019

– 34.250 ktCO 2e calo delle emissioni che si stima il progetto possa conseguire dal 2020 al 2029

[1] Tra le ONG coinvolte, "Réseau des SADC et CAE du Québec", le sedi SADC di Matapédia, Neigette, Basques, Rivière-du-Loup, Kamouraska, Lotbinière, Haut-Saguenay, Maskinongé, Laurentides, Antoine-Labelle, de Papineau, Abitibi-Ouest, D’Autray-Joliette, oltre al CAE Rive-Nord).