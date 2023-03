Il calendario di Passione Ferrari Club Challenge si è aperto con la tappa On Ice, in Lapponia, più precisamente nel Driving Centre Lapland Ice, un lago ghiacciato di 1200 ettari, una location davvero esclusiva per i nostri Ferraristi.

Articolata su tre giorni e due notti, l’esperienza che ha visto 38 partecipanti provenienti da tutta Europa sfidare le temperature glaciali della Lapponia Svedese (circa -16°), ha offerto la possibilità di raggiungere livelli di adrenalina mai visti prima.

Otto ore di guida al giorno, a bordo della 488 Challenge EVO, hanno permesso ai partecipanti di arrivare a fine esperienza a guidare in situazioni estreme e padroneggiare l’arte del drifting immersi in un paesaggio mozzafiato.

Numerose sono state anche le attività collaterali che hanno permesso ai nostri Ferraristi di immergersi completamente nella cultura e negli usi e costumi di questa magica terra: l’autentica cena nordica sul lago ghiacciato gustando un menù locale, l’avventura in motoslitta attraversando laghi e foreste della zona di Arjeplog, la visita al museo del luogo e il tour panoramico in elicottero.

Un’avventura racing che sicuramente ha lasciato il segno nei nuovi e nei già membri della community del Passione Ferrari Club Challenge, che non vede l’ora di scendere in pista a Valencia il prossimo 22 e 23 marzo.

