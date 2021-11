Libri da collezione a sostegno del Centro Dino Ferrari

200 pezzi

Una Vita Per L’Automobile – ed.limitata

Prezzo al pubblico edizione limitata: 350€

Questa è un edizione speciale voluta dall’Ing. Ferrari, contenuto in uno speciale cofanetto celebrativo e con le copie numerate. Pubblicato nel 1998 dalla "Eredità Enzo Ferrari", in occasione del centenario della nascita di Enzo Ferrari e del decennale della sua scomparsa, raccoglie circa 500 immagini in bianco e nero, provenienti dai più importanti archivi di tutto il mondo e scattate dai più noti fotografi dell'automobile.