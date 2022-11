Nel venticinquesimo anniversario di Gran Turismo™, Ferrari è stata incaricata dal creatore di questa serie di videogiochi di straordinario successo, Kazunori Yamauchi, di “Progettare una versione della GT ideale per noi”. Il risultato è semplicemente sbalorditivo, predestinando la vettura a diventare una delle più popolari del gioco.

La Vision Gran Turismo è progettata per essere incredibilmente aerodinamica, con alettone posteriore, estrattore e prese d’aria sui passaruota tutti accuratamente studiati per assicurare il maggior carico aerodinamico possibile. Il motore ibrido V6 da 3 litri è affiancato tre motori elettrici per garantire ben 1.356 CV di potenza.

All’interno della vettura l’attenzione è dedicata al pilota, con materiali hi-tech e trasparenti che richiamano la copertura esterna del motore, anch’essa trasparente, attraverso un layout più complesso dei componenti a vista del volante.