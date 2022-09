Spaghetti parola chiave dunque per Charles, anche qualche settimana fa sulla pista di Fiorano che proprio quest’anno compie 50 anni.



No, Charles non ha mangiato della pasta in pista. Ha però guidato una vettura di Formula 1 che con uno dei piatti più noti in tutto il mondo ha qualcosa in comune, il soprannome: era ovviamente la 312 F1 del 1967, nota anche come “Spaghetti” per la configurazione dell’impianto di scarico sopra il motore a V di 60° a 48 valvole da 410 cv che ricordava, appunto, un groviglio di pasta, in bianco.