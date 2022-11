Il punto di partenza di questo moderno pellegrinaggio su quattro ruote è stato il Tokyo Prince Hotel, adiacente al tempio Zojoji, il tempio di famiglia degli shogun Tokugawa, situato in un paesaggio straordinario ricco di simboli, con grattacieli che si affacciano sulla Tokyo Tower. I Ferraristi sono usciti in piccoli gruppi dal parcheggio dell’hotel, hanno fatto dapprima il giro del Palazzo Imperiale, quindi si sono diretti verso l’ingresso alla Metropolitan Expressway, con cui ci siamo lasciati alle spalle la capitale, per poi imboccare la Tomei Expressway.





Dopo avere attraversato un’area non particolarmente trafficata, siamo entrati in una zona montuosa le cui strade offrivano le condizioni ideali per i nostri Ferraristi: una serie di curve dolci che si alternavano ad altre da affrontare ad alta velocità.

È stata un’esperienza fantastica trovarci in mezzo a una flotta di vetture colorate, scambiando sguardi con altri Ferraristi, tutti entusiasti di condividere la medesima passione per il Cavallino. Il magnifico Monte Fuji si stagliava davanti a noi in tutta la sua maestosa imponenza. Dopo un po’, la montagna più famosa del Giappone è apparsa alla nostra destra e abbiamo avuto la sensazione di serpeggiare ai suoi piedi.





La New Tomei Expressway, una strada di montagna particolarmente ben tenuta, ha il limite di velocità più alto del Giappone, permettendoci così di guidare a 120 km/h. I motori Ferrari si sono limitati a emettere un ronzio quasi impercettibile. Ma anche il brusio del motore in settima marcia, o sui modelli più recenti in ottava, è pur sempre qualcosa di eccezionale. Il sound generato da un propulsore di altissimo livello è in grado di regalare piacere non solo quando si accelera a tutto gas. Anche viaggiare a un’andatura da un paio di migliaia di giri rappresenta un’autentica delizia per il guidatore.