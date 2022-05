In cosa differiscono le abilità di un pilota da corsa da quelle di un pilota di rally?

Il rally è più una questione di improvvisazione. C’è anche la preparazione, perché si cerca di avere note di navigazione il più precise possibile, ma ogni tappa è il primo passaggio nel rally, quindi bisogna improvvisare molto. Non puoi essere al limite, come si fa in pista.





Da un punto di vista personale, cosa trovi più impegnativo?

Il mio modo di lavorare è quello del rally. Quindi, per me è più difficile ottimizzare tutto ed essere allo stesso livello dei piloti (DTM) che fanno sempre quello. Forse è più facile per un pilota di rally adattarsi alle corse, ma competere con i piloti più forti sui circuiti è ancora molto difficile.





Qual è stata la tua prima impressione di Ferrari?

La prima impressione? Il primo giorno ero un po’ confuso. Ho cercato di ritrovare il feeling delle corse in pista perché, anche se ho fatto qualche gara GT nel 2013, da allora non ho quasi più gareggiato. Quindi l’auto è molto diversa da quella a cui sono abituato. Una vettura da rally per me è molto naturale e facile da guidare. Queste auto hanno molta più aderenza, sei più vicino al limite.