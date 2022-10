La protagonista della copertina dell’ultimo numero della rivista Ferrari non poteva che essere lei: la possente Purosangue, un’auto rivoluzionaria per Ferrari e per tutto il mondo dell’automobile.





Con un focoso motore V12 aspirato, prestazioni ineguagliate da qualsiasi altra vettura del suo segmento e un’infinità di innovazioni, la Purosangue ha suscitato così tanto entusiasmo quando è stata finalmente presentata a settembre da mandare temporaneamente in tilt il sito web di Ferrari per via dell’enorme quantità di accessi.

Nel Magazine troverete tutto ciò che desiderate sapere sulla vettura, dai 3,3 secondi per passare da 0 a 100 km/h alla peculiare apertura a libro delle porte posteriori.