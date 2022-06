Nel magnifico paesaggio desertico del Bahrein, Arthur Leclerc si ritaglia un po’ di tempo dal suo fitto calendario di Formula 3 per testare i limiti della Ferrari Roma, mentre il pilota FDA Oliver Bearman visita la fabbrica Bell in Bahrein per capire quante innovazioni tecnologiche si nascondono nei caschi di Formula 1.

Continuiamo a parlare di Formula 1 con l’ultima gara aggiunta al calendario, il Miami International Autodrome di 5.412 km. Scopriamo la storia dell'inedito circuito e l’Hard Rock Stadium, nuova casa di celebrità di Hollywood, star dello sport e 80.000 tifosi appassionati.