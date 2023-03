Creare una storia con un bellissimo strumento da scrittura è un gesto semplice ma colmo di soddisfazione, un po’ come guidare con un cambio manuale tecnicamente sofisticato. E mentre Ferrari è nota in tutto il mondo per quest’ultima tecnologia, il primo marchio che viene in mente pensando all’arte di scrivere sulla carta è senza dubbio Montblanc.



Quando due icone come queste uniscono le forze, non può che nascere qualcosa di indimenticabile: proprio come l’ultima edizione limitata di Montblanc.