Il secondo giorno di viaggio verso Roma ha riservato ai piloti quasi tutte le sfide che le strade italiane hanno in serbo, tra cui gli emozionanti tornanti di San Marino e la tratta verso la capitale attraverso le splendide campagne di Urbino, Gubbio e Norcia. Dopo un’intera giornata al volante e la sfilata in via Veneto, la notte è calata presto e i piloti si sono rimessi alla guida altrettanto presto. Per le vie tranquille di Roma è risuonato il suono maestoso di cinquant’anni di storia targata Ferrari, a partire da quello del motore della 330 GTC del 1967, passando per quello della F40 del 1989 e della SF90 Stradale del 2022 (e di quasi tutte le altre vetture del Cavallino).