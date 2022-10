È stata realizzata la SP51 su misura per un cliente di Taiwan che è anche uno dei principali collezionisti di Ferrari a livello mondiale.



Basata sull’architettura della 812 GTS, la SP51 è una spider V12 a motore anteriore progettata dal Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni.

L’aerodinamica ha richiesto un meticoloso lavoro di affinamento con simulazioni di guida e test in galleria del vento per garantire alla SP51 non solo il massimo in termini di comfort nell’abitacolo, ma anche lo stesso standard di comfort acustico e sensazione di vento tra i capelli del modello che l’ha ispirata.