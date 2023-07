Non meravigliano i tre anni di vuoto trascorsi da quando la Casa di Maranello aveva interrotto la produzione del modello precedente la 456 GT. La lussuosa 412, che aveva fatto il suo debutto solo nel 1985, è stata anche la vettura che ha posto termine alla lenta evoluzione iniziata nel 1972 con la 365 GT4 2+2.

Pur rimanendo fedele all’identità Ferrari, la 456 GT prese la via della modernità. Il raffinato design firmato Pininfarina si ispirava alla due posti 365 GTB/4 “Daytona” e alla sua emanazione a quattro posti 365 GTC/4 coupé.



Come nei modelli precedenti, Ferrari utilizzò telai in tubolari d’acciaio anche per i corpi vettura della 456, realizzando dimensioni più compatte e sportive comunque in grado di garantire abitabilità sufficiente per i passeggeri dei due sedili posteriori supplementari.