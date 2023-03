“Non è facile esordire in una gara come la 24 Ore di Daytona con una macchina nuova”, conferma il campione del mondo Alessandro Pier Guidi, tra i piloti più attivi nei collaudi della vettura, “ma credo che assieme alla squadra abbiamo fatto un buon lavoro in termini di sviluppo e siamo ottimisti, ma questo non significa che il percorso sia in discesa. Dobbiamo scoprire molte cose che, in gara, sono diverse rispetto a quanto è stato provato durante i test, come ad esempio le operazioni di cambio pilota”.

Tra i più attivi, non solo durante le sessioni di sviluppo ma anche durante la Roar Before the 24, sessione di test che precede l’attesissima gara di apertura della serie IMSA, è Davide Rigon. Il veneto, campione in carica dell’IMSA Endurance Cup, spende parole positive per la nuova nata.