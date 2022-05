Tali insegnamenti rappresentavano la vera sfida da affrontare. Il team di LEGO Technic, per esempio, non aveva mai realizzato un modello con porte ad apertura alare. Il prodotto finito ha tutte le porte completamente funzionanti e un pulsante nascosto per attivarle. In altre parole, proprio come la vettura reale, l’auto è un connubio di estetica e funzionalità. Non ha solo una forma meravigliosa, non è solamente qualcosa di bello da mostrare, ma è la dimostrazione concreta di che cosa sia la vera ingegneria automobilistica.

Poiché la realizzazione del modello è un’esperienza molto coinvolgente, era importante sia per Ferrari sia per il team di LEGO Technic che l’unboxing fosse altrettanto divertente quanto la costruzione. Il design del packaging rende quindi omaggio alla vera Ferrari Daytona SP3. Nella confezione sono presenti anche due libri con le indicazioni necessarie per costruire il modello, oltre a interviste esclusive e fotografie dei dietro le quinte, per vivere un’esperienza entusiasmante dall’inizio alla fine.