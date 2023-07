SOFT POWER

La bellezza e le proporzioni perfette della Roma, da cui deriva la nuova Spider, possono essere facilmente apprezzate sia con la capote chiusa che aperta. Una novità è rappresentata dal fatto che il look della Spider può essere “plasmato” secondo il vostro gusto personale, grazie alle ampie possibilità di personalizzazione. Per esempio, è possibile scegliere tra cinque differenti colori di capote, con relative cuciture a contrasto che vengono riprodotte per essere in tinta con gli interni. Inoltre, sono disponibili due diversi tessuti per la capote, tra cui un nuovo materiale tecnico, progettato appositamente per Ferrari, dall’aspetto simile alla fibra di carbonio.

La copertura posteriore della capote costituisce un apprezzabile elemento di design a sé stante, spiega Fabio Massari, Head of GT Cars Interior Design: “Abbiamo lavorato sodo per integrare i sedili posteriori, gli appoggiatesta e la copertura della capote. Il nostro concept è stato quello di allontanarci dallo schema del wind stop in vetro e progettare, invece un deflettore che, una volta chiuso, è completamente integrato nel sedile posteriore: una soluzione aerodinamica del tutto inedita”.

Massari aggiunge: “L’obiettivo complessivo del progetto è creare una linea pulita, sia con la capote aperta che chiusa. Il risultato ottenuto rappresenta un perfetto equilibrio tra coupé e spider.