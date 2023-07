Divertimento sulla neve

La prima uscita tra il grande pubblico per una star che non vuole essere uguale a nessun altro non può essere lasciata al caso. Così la Purosangue ha scelto di mettersi alla prova dei giornalisti e degli occhi della gente a Madonna di Campiglio, tra le splendide montagne del Trentino.

Un luogo ideale dove far spiccare la propria bellezza originale nel mezzo di un paese di montagna estremamente raffinato, e allo stesso tempo riaffermare la sua personalità polivalente in un ambiente fatto di strade impegnative e innevate. D’eccezione anche i due tester per The Official Ferrari Magazine: Andrea Bertolini, 10 titoli GT internazionali nel suo palmares e 33 anni da pilota ufficiale Ferrari, e Lilou Wadoux, a 21 anni la prima donna pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT, che esordirà al volante di una 296 GT3 a Sebring.