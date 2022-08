Un’immagine, come si suol dire, vale più di mille parole, ma il nuovo ritratto speciale che celebra la vita di Enzo Ferrari si misura in anni, 75 per l’esattezza.

In realtà, l’eredità di Enzo va ben oltre la 125 S, quel V12 da 1,5 litri che 75 anni fa annunciò la nascita del Cavallino Rampante. Il DNA sportivo di Ferrari è stato forgiato nel fuoco dei campionati di endurance all’inizio del secolo scorso, eventi epici come la Mille Miglia lungo l’Italia e la Targa Florio in Sicilia, in cui i piloti dovevano percorrere l’intera isola a velocità da capogiro.