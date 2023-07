La giornata è iniziata con una suggestiva sfilata delle auto al gran completo tra le vie del centro storico della capitale. Tre ore più tardi, lo scenario è cambiato completamente e i partecipanti si sono ritrovati a Pratica di Mare, un aeroporto militare con una lunga pista in asfalto perfetta per un test di accelerazione, che ha messo in luce tutta la potenza delle Ferrari presenti alla Cavalcade.

In serata, l’evento ha avuto una degna conclusione con un’elegantissima cena di gala al Santo Spirito in Saxia, una grande occasione per ripercorrere le emozioni di questa avventura straordinaria, scambiarsi opinioni sui modelli e immortalare nella memoria i ricordi più preziosi.