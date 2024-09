È inevitabile. Ogni volta che succede qualcosa di nuovo – il lancio di un modello, un risultato sportivo o la costruzione di un edificio che amplia e ridefinisce i confini della fabbrica di Maranello – ci si pone la stessa domanda: che cosa direbbe Enzo Ferrari se fosse qui adesso?



Il fondatore è morto il 14 agosto 1988, a 90 anni, ma tutto quello che è stato realizzato da quel momento in poi ha sempre tenuto conto della sua lezione. È come se la strada percorsa fino a oggi fosse stata percorsa sotto la sua ombra. Ed è per questo che un video ricorda alcuni degli eventi più significativi di questi ultimi mesi utilizzando come sfondo una sua immagine: dalle vittorie in Formula 1 a Melbourne e Montecarlo al trionfo della 499P alla 24 Ore di Le Mans, dalla presentazione della 12Cilindri alla nuova collezione di moda fino all’inaugurazione dell’e-building.

Buona visione.