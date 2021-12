Hai anche due figlie, Paulina, di 15 anni, e Manuela, di 11 anni. Condividono la tua passione per il motorsport?

Paulina va matta per la Formula 1. Conosce le gare e i piloti di oggi più di me. È anche una grande fan di Lando Norris, anche se ha una foto di Charles Leclerc come salvaschermo sul telefono.





Ferrari ha vinto due titoli di categoria nel WEC quest’anno e tornerà tra i prototipi nel 2023. Avendo partecipato a tre 24 Ore di Le Mans, ci puoi spiegare cosa rende le gare di endurance così speciali?

Quando correvo in Formula 1, non capivo proprio cosa ci fosse di così bello nelle gare di endurance. Gareggiare per 24 ore e condividere l’auto con altri piloti sembrava ridicolo. Poi ho provato e ho capito. Il fascino di Le Mans, ad esempio, è indescrivibile. È un’esperienza da fare come pilota.





Ancora più emozionante è guidare a Le Mans di notte. Quando inizia ad albeggiare e la luce si fa strada piano piano e illumina la pista è semplicemente incredibile. Inoltre, dato che la pista è lunga quasi 14 km, può non esserci traffico per lunghi tratti, e non essendoci illuminazione non riesci nemmeno a vedere il guard-rail senza accendere le luci nel buio pesto. Guardi nello specchietto: nessuno. Guardi davanti: nessuno – nemmeno un’anima. Ho fatto due giri in queste condizioni una volta, e ad un certo punto ho chiesto, via radio: “Dove sono finiti tutti? È successo qualcosa? Non sono morto, vero? Condannato a un’eternità di corse su un circuito vuoto? E mi sono calmato solo quando mi hanno risposto alla radio”.