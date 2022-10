Naturalmente, non è solo l’esterno di una Ferrari a meritare tutta l’attenzione. Anche gli interni in pelle lavorata a mano sono parte integrante del patrimonio della Casa di Maranello e ora sono disponibili in una dozzina di nuovi colori grazie al programma di personalizzazione Allestimenti Speciali.

Il rosso certo non manca, con il Rosso Bologna, che prende ispirazione dal gusto per la vita del capoluogo emiliano, e il Rosso Ducale, che riprende le tonalità dipinte sulle pareti delle ville toscane. Troviamo poi altri colori dall’aspetto classico ispirati ai paesaggi mozzafiato e agli elementi della natura tipici dell’Italia, come Terra Antica, che prende in prestito le varie sfumature di marrone della terra.