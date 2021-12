Il mio “primissimo” incontro con un Cavallino Rampante avvenne quando da bambino, negli anni ’60, mi trovavo in visita da parenti a New York. Stavo camminando su uno dei viali di Manhattan quando passai accanto a una Ferrari Daytona rossa con gli interni in pelle nera e il motore rombante.

Rimasi affascinato dal design, dal colore... e, naturalmente, dal sound, che proveniva da una serie di ben quattro tubi di scarico! Non avevo mai visto niente di simile in vita mia. Sembrava più un aereo che un’auto. Quel momento rimarrà per sempre impresso nella mia memoria.