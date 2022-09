Le prestazioni della Ferrari Purosangue sono sbalorditive: da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,2 secondi, un risultato incredibile. Il motore V12 da 6,5 litri è stato accuratamente progettato per offrire al guidatore una quantità apparentemente infinita di potenza sotto il piede destro, con il cambio Dual Clutch a otto rapporti e le testate cilindri derivate dalla formidabile 812 Competizione. La colonna sonora è a dir poco straordinaria.

La sostenibilità è stata un elemento chiave per Ferrari nel design della Purosangue: l’85 per cento dell’allestimento di lancio è stato prodotto in modo sostenibile: il rivestimento del tetto in tessuto è realizzato in poliestere riciclato, la morbida moquette è in poliammide riciclata da reti da pesca recuperate dagli oceani e Alcantara® di nuova formulazione, anch’esso derivato da poliestere riciclato.