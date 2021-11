Ferrari è stata per un giorno la loro casa. Accolti dai lavoratori del Cavallino Rampante, hanno visitato i reparti di Lavorazioni Meccaniche, Montaggio Motori e Montaggio Vetture seguendo le varie tappe di produzione e di assemblaggio. Infine, dopo aver scoperto il nuovo edificio di Competizioni GT a Fiorano, sono scesi in pista con gli istruttori del Corso Pilota per provare tutta l’adrenalina e il divertimento della F8 Tributo e della 812 Superfast.

Abbiamo raccolto alcune impressioni dei ragazzi sulla giornata.





Ruggero Tita: “Guidare una Ferrari è un sogno che si avvera. Come in tutto, parto molto forte e supero il limite poi mi regolo sulle mie possibilità. E’ stato cosi, come in tutti gli sport. Una giornata spettacolare”.





Antonino Pizzolato: “l’emozione è unica, ho la passione dei motori da quando ero bambino. Dal vederla in TV a toccare con mano la vettura e salirci, è davvero un sogno che si avvera, sono felice”.





Filippo Tortu: “è stato molto divertente guidare, quando schiacci sul pedale e voli.. sono abituato ad andare veloce in pista a piedi ma in pista in macchina è davvero bellissimo”.





Lucilla Boari: “Sono appassionata di Ferrari in Formula 1, oggi mi sentivo una bimba al parco giochi, ho provato una adrenalina incredibile.. e tanto orgoglio italiano”.





Tornano in mente le parole di Enzo Ferrari: “Quando le mie macchine vincono tagliando il traguardo, mi assale un grande orgoglio nell’essere italiano”.

Giovani generazioni sulle orme di un mito.