Marrakesh Express

Trascorsa la prima parte della giornata, in cui le Rosse hanno costeggiato la catena montuosa dell’Atlante, e dopo un pranzo lungo le mura di cinta dell’antico bastione a picco sul mare, vigilato sin dal XVIII secolo da una schiera di cannoni in ottone, i partecipanti hanno ripreso la via del ritorno seguendo un itinerario più diretto, con una tappa a Chichaoua per degustare un buon caffè.

Nel pomeriggio le vetture hanno sfilato verso Marrakech attraverso l’Alto Atlante, in un paesaggio mozzafiato reso ancor più suggestivo dal rombo dei motori V8 e V12.

Nel secondo giorno, il tour ha coperto una distanza di 350 km in direzione del villaggio berbero di Télouet, sull’Alto Atlante, per poi proseguire verso la città fortificata di Ait Ben Haddou, Tichka e infine rientrare a Marrakech.