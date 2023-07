Lo sconosciuto pilota francese Maurice Trintignant, al volante di una Ferrari 625, si era qualificato nono ed era molto indietro. Ma Fangio si ritirò e lo stesso fece anche Moss. L’ex pilota Ferrari Ascari si trovò così in testa, prima che la sua Lancia superasse la chicane in uscita dal tunnel e – nell’incidente più spettacolare della storia di Monaco – si schiantasse contro le balle di fieno e i sacchi di sabbia finendo in acqua. L’auto si inabissò immediatamente in una nuvola di vapore. Il pilota, per fortuna, riuscì a mettersi in salvo a nuoto. (Il povero Ascari sarebbe morto quattro giorni dopo in un incidente durante le prove a Monza)

Con Ascari fuori dai giochi, a sorpresa Trintignant, al volante di una Ferrari inizialmente con poche chance, si trovò in testa e andò a vincere la sua prima gara di F1. (Avrebbe vinto ancora a Monaco nel 1958, la sua seconda e ultima vittoria in un GP in 14 anni di carriera in F1 – un periodo incredibilmente lungo se si pensa a quanto fosse pericoloso questo sport all’epoca. Morì nel 2005 all’età di 87 anni.)

La Casa di Maranello non avrebbe più vinto a Monaco per 20 anni. Il suo trionfo del 1975 fu la prima vittoria di Niki Lauda nella stagione in cui si aggiudicò il titolo e fu anche la prima vittoria per la nuova Ferrari 312 T. Con le modifiche apportate, la serie 312 T si aggiudicò 27 vittorie in gara, tre Campionati Piloti (1975, 1977 e 1979) e quattro titoli costruttori.