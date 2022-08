Koichi Hoya era al secondo anno di scuola media quando vide per la prima volta una Ferrari su un libro giapponese intitolato “Vetture sportive del mondo”. “Non riuscivo a togliere gli occhi di dosso alla berlinetta dal muso allungato”, ricorda. All’epoca Ferrari non era molto nota in Giappone, ma la visione del prototipo della 250 GTO lo trasformò all’istante in un appassionato di auto, anzi, più precisamente, in un appassionato di Ferrari.