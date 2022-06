La gara fu emozionante e vide tutte e tre le Rosse alternarsi al comando, ma soltanto quella guidata da Arturo Merzario e Carlos Pace tagliò il traguardo, arrivando seconda dopo 349 estenuanti giri e un’ottima pole position.

Tuttavia, era giunto il momento delle decisioni. Dopo aver dominato per vent’anni le gare di endurance con una dinastia di auto come la 250 LM (l’ultima Rossa a vincere a Le Mans), la 275 P, la 330 P2 e la 330 P3, Ferrari abbandonò la classe regina del World Endurance Championship per concentrarsi unicamente sulla Formula 1.