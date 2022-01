Era stato un anno turbolento per lo sport, dominato dalla nuova rivoluzionaria Ferrari 156 F1 che avrebbe lasciato il segno nella storia delle corse. Progettato da Carlo Chiti e Mauro Forghieri alla luce delle nuove regole della F1 che limitavano le dimensioni del motore, il propulsore aspirato V6 “Dino” da 1500 cc spazzò via la concorrenza, aiutando la Scuderia a conquistare i primi quattro posti in Belgio e i primi tre in Inghilterra. La 156 F1 aveva una trasmissione a 5 velocità, freni a disco Dunlop su tutte e quattro le ruote, sospensioni a ruote indipendenti e ammortizzatori telescopici.