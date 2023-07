Ma questo non significa che il sistema precedente sia superato. Anzi, è ancora vivo e vegeto, come spiega Filippo Petrucci, Head of F1 Clienti, XX Programme and Corso Pilota workshop. “Questo simulatore è stato utilizzato fino al 2022 da tutti i piloti. Con il passaggio della Scuderia all’ultima generazione di simulatori, sarà impiegato dai team Ferrari Corse Clienti e dal programma LMH. Abbiamo pensato di offrire l’opportunità di guidare il moderno V6 turbo ibrido ai nostri piloti Corse Clienti, in particolare a quelli che possiedono e conoscono i tradizionali propulsori V8, V10 e V12”.

I vantaggi per la squadra corse sono ampiamente documentati. “Si possono apportare grandi modifiche a un’auto con un esborso minimo”, continua Petrucci. “È possibile modificare la configurazione di una vettura, compresa la lunghezza del passo: un’operazione quasi impossibile nel mondo reale. Il simulatore viene utilizzato per l’assetto, in particolare quando il team si prepara a correre su un nuovo circuito. I collaudatori Ferrari possono lavorare in tempo reale con la squadra corse sulle modifiche dell’assetto, ovunque si trovino nel mondo”.