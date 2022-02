La vita dei robot utilizzati nei reparti meccanici è inevitabilmente impegnativa. Un macchinario contiene 108 utensili differenti, che riguardano diametro, tolleranze e geometria. Per realizzare un singolo basamento vengono utilizzati fino a 80 utensili e i robot impiegati dalla Casa di Maranello sono in grado di cambiare i propri utensili durante il funzionamento, a seconda delle specifiche esigenze del caso, o addirittura di sostituirli completamente (alcuni utensili durano un anno, mentre altri riescono a “sopravvivere” appena dieci passaggi).

La sostenibilità rappresenta una priorità nell’ambito di tutte le operazioni che si svolgono all’interno di Ferrari e nel Dipartimento Lavorazioni Meccaniche sono stati compiuti significativi passi in avanti per quanto riguarda il recupero dell’acqua. Il processo prevede un alto grado di lubrificazione per evitare che i componenti raggiungano temperature pericolose. Per far fronte agli sprechi, l’anno scorso Ferrari ha iniziato a raccogliere e compattare gli scarti prodotti durante il processo di lavorazione: una soluzione che ha consentito all’Azienda di utilizzare fino a 200 litri al giorno di acqua rigenerata.

Forse, però, uno dei settori più affascinanti del reparto, che si estende su 15.000 m², è anche uno dei più piccoli: i 1.000 m² dedicati alla produzione dei prototipi. Qui si applica la tecnologia di stampa 3D di ultimissima generazione, basata su un sistema ottico a quattro laser, che fonde strati di polvere metallica per produrre componenti perfettamente finiti: dalle testate dei cilindri alle sospensioni anteriori e posteriori. La caratteristica più straordinaria in assoluto è rappresentata dalla capacità di riprodurre componenti unici destinati al Reparto Classiche, spesso lavorando unicamente sulla base di vecchi disegni dettagliati al fine di realizzare un singolo pezzo destinato a un progetto di restauro: quasi sicuramente, l’esempio perfetto della valenza unica nel suo genere del Reparto Lavorazioni Meccaniche nell’arco di 75 anni di innovazione della Casa di Maranello.