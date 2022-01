È un lavoro duro, ma gli uomini e le donne della Fonderia Ferrari sono particolarmente orgogliosi delle competenze e delle tecniche che usano per trasformare solidi lingotti in alluminio in componenti ad alte prestazioni.

La tecnologia è migliorata nel corso degli anni, ma loro rimangono artigiani: usano le mani, gli occhi e la testa per garantire che ogni componente che lascia la Fonderia sia della massima qualità.

In verità, il processo di produzione non è cambiato molto dai tempi in cui Enzo Ferrari costruiva motori. I lingotti di alluminio massiccio vengono riscaldati in due grandi forni fusori; quando diventano liquidi, vengono versati in stampi in sabbia o in acciaio per produrre componenti per macchine. Sembra facile ma non lo è.