La filosofia di lavoro nello stabilimento è “cura artigianale nell’assemblaggio, controllo automatico”. In altre parole, le persone impiegano le proprie abilità e competenze per costruire i motori e i computer misurano e analizzano i dati per accertare che non si verifichino errori. I robot hanno un ruolo fondamentale: operano su diverse aree che richiedono la ripetizione incessante e precisa di operazioni quali l’aggiunta di lubrificante ai componenti del motore.





Le persone e le loro abilità sono fondamentali per l’assemblaggio del motore che è il cuore della vettura. Fasatura della combustione, fasatori dell’albero a camme, cinematismo e nuovi motori elettrici sono solo alcuni dei complessi aspetti che garantiscono le prestazioni elevate di una Ferrari ed è impossibile creare un processo completamente automatizzato in grado di far fronte a ciascuna complessità.





Ma una volta concluso l’assemblaggio del motore, c’è una stazione finale a cui solo i robot possono accedere: il banco di prova a freddo che ogni motore V8 Ferrari deve completare e superare.





Il test a freddo è essenzialmente un test diagnostico su un motore in funzione, in assenza di carburante e combustione: il propulsore viene acceso collegando un motorino elettrico all’albero motore.





L’obiettivo non è mettere alla prova le prestazioni (per questo è necessaria la combustione) ma garantire che ogni componente del motore operi entro i limiti accettabili in base agli standard Ferrari e i sensori interni ed esterni registrano migliaia di parametri di dati prima che il motore sia considerato idoneo a superare la prova.





Questa è la perfetta dimostrazione della filosofia dello stabilimento di assemblaggio motori basata sulla cura artigianale dell’assemblaggio e sul controllo automatico.

