“Tutto parte dal colore indigo”, spiega Manzoni. “È questo il leitmotiv del progetto, che mette in luce la bellezza della Roma e ne esalta le forme. L’auto è caratterizzata da volumi essenziali, animati da riflessi dinamici”. Cavallaro ci spiega le caratteristiche della vernice della carrozzeria, chiamata Indigo Metal: "Contiene particelle di alluminio molto fini per conferire questo aspetto liquido, prendendo l'indaco come punto di colore". Il risultato è uno stile naturale e fresco, meno freddo rispetto ad altre tonalità di blu. I cerchi color rame opaco mettono in risalto la lucentezza della carrozzeria, creando un armonico contrasto che contraddistingue l’intero design.

Manzoni, dal canto suo, si è dichiarato molto colpito dal contenitore ermetico Kaikado per il tè, che i due creativi hanno portato da Kyoto come fonte di ispirazione per i numerosi dettagli in rame presenti nell’auto, in particolare il “cancelletto” della leva del cambio. La lavorazione tradizionale del rame lo porta a formare nel tempo e a causa del contatto una particolare patina che, nel caso della leva del cambio, è protetta da un rivestimento trasparente.

A differenza dei consueti progetti Tailor Made, questo modello non è stato commissionato da un proprietario. “È una versione pensata per esprimere a pieno la visione mia e di Evan”, spiega Rubin. “Abbiamo vestito i panni del cliente, pur sapendo che alla fine non avremmo ricevuto le chiavi dell’auto!”, afferma ironico. Naturalmente, persino la chiave è realizzata come un oggetto esclusivo e pregiato.