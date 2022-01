La sua carriera in F1 è stata relativamente breve, così come la sua vita. Entrò a far parte della Scuderia come rookie alla fine della stagione 1977 e divenne ben presto il più entusiasmante esordiente di tutta una generazione. Fu battuto per un pelo da Scheckter per il titolo del 1979, anche se fu spesso il pilota più veloce. Vinse sei Gran Premi per la Ferrari, e la sua più grande vittoria fu probabilmente l’ultima, nel GP di Spagna 1981.

Quell’anno Ferrari presentò la sua prima monoposto turbocompressa, la 126C con motore V6. Era famosa per la potenza prodigiosa e la velocità sul rettilineo, ma era altrettanto nota per la sua difficoltà di guida. Il turbo lag fu un problema per tutte le prime auto da corsa turbocompresse e la 126C non aveva la fluidità di guida delle rivali.

La prima vittoria, a Monaco, fu una sorpresa. Un circuito che premia la maneggevolezza sembrava poco adatto alla nuova vettura. Il nuovo potente turbo Ferrari si dimostrò promettente ma la vittoria fu più che altro la dimostrazione delle straordinarie abilità di guida di Villeneuve.