La F40 è uno dei grandi gioielli del passato del catalogo Ferrari, la sua unicità è evidente dentro e fuori. Il cruscotto è una semplice distesa grigia, il rivestimento del tettuccio è in vinile traforato. Non ci sono maniglie interne delle portiere; per aprirle basta tirare una semplice corda.





L’F50 seguiva una filosofia simile; un semplice ma bellissimo pannello in fibra di carbonio che ricopriva l’abitacolo per la sua intera larghezza, il volante non diverso da quello delle primissime auto dell’intera storia Ferrari, eppure in qualche modo molto moderno.





La 456 GT e la 550 Maranello avevano entrambe imponenti consolle centrali e un rinnovato accento su materiali e struttura. Come per la F50, il cancelletto e la leva del cambio contraddistinguono queste auto come l’ultima stirpe dotata di motore V12 e di cambio manuale. Il cambio a palette e semiautomatico arrivarono per la prima volta nell’aggiornamento del 1997 della fortunatissima F355: un passaggio diretto dal circuito alla strada. Lo stesso accadde per l’airbag, una fondamentale innovazione in materia di sicurezza, ma non particolarmente gradevole esteticamente.