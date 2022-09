In questo campo Ferrari ha dato un contributo significativo, in termini di tecnologia e di design. Il tema è oggetto di costanti dibattiti e rielaborazioni. Come spiega il Chief Design Officer Flavio Manzoni:





“La tradizione è un linguaggio formale che definisce l’identità di un marchio come Ferrari. Esistono una sorta di metalinguaggio e alcuni tratti che caratterizzano una Ferrari. Occorre usare un vocabolario e renderlo moderno. Penso che i più grandi capolavori siano dirompenti. Non voglio uccidere la tradizione, ma stravolgerla. Il passato è una forza universale che rappresenta Ferrari, ma non bisogna mai dimenticare l’importanza della modernità e di un approccio originale”.





Prendiamo la Daytona SP3, ad esempio. Sebbene prenda spunto dalla 330 P3/4 di fine anni Sessanta, una delle preferite di Manzoni, è straordinariamente moderna nel design e nell’esecuzione. I punti di forza sono molti, ma in particolare i pannelli retrattili dei fari, che scorrono all’indietro per svelare i LED dell’auto: passato, presente e futuro uniti in un unico gesto scenografico.