Lavoro di coppia: una coppia sinergicamente funzionale con Tazio Nuvolari negli anni più acerbi e ruggenti; in coppia con Alberto Ascari per un boom che il Mondiale di F.1 avrebbe moltiplicato. Ascari resta una figura decisiva. Due titoli, 1952 e ’53; la sua Ferrari 500 talmente iconica da circolare ancora adesso, in miniatura. Alberto, guai a lasciargli la testa della corsa, con quel cognome che risvegliava la memoria del dramma di babbo Antonio, legato a doppio filo con Ferrari.

Alberto, che da Ferrari andò via, destinazione Lancia, che su una Ferrari sarebbe morto in un mistero che dura ancora adesso. Un mistero che vide protagonista il giovane pilota Ferrari Eugenio Castellotti disposto a lasciarlo guidare, a lasciargli provare il suo bolide – a Monza, ovviamente – in ossequio al maestro.