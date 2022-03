Il terzo posto ottenuto dal duo Ferrari in questa prima gara in Bahrein e la pole position guadagnata da Porsche nell’ultima corsa di otto ore, ha portato i due team a inseguire la vittoria in una situazione di parità. Pier Guidi è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione, aggiudicandosi il titolo Piloti insieme a Calado e consegnando il titolo Costruttori a Ferrari, che ha quindi festeggiato doppiamente al termine delle gare in Bahrein.

La Casa di Maranello si è inoltre aggiudicata il titolo Piloti e Squadre nella categoria GTE Am. Il pilota francese non professionista François Perrodo e il pilota ufficiale Nicklas Nielsen hanno conservato il titolo vinto nella loro classe nella stagione 2019/20, questa volta insieme al neofita del WEC Alessio Rovera, al volante di una 488 GTE di AF Corse. Si è trattato della terza vittoria di Perrodo nella classe GTE Am dopo il trionfo del 2016, anch’esso ottenuto insieme a Ferrari e AF Corse.

Tale risultato è andato a coronare una stagione di puro dominio per Ferrari nella categoria Am del WEC. Perrodo e i suoi compagni di squadra hanno vinto quattro delle sei gare in programma, compresa quella di Le Mans. Il team Cetilar Racing, composto da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco, pilota di sviluppo del team Ferrari in Formula 1, si è aggiudicato una vittoria e si è classificato quinto nella propria stagione di debutto nella categoria GTE.

In definitiva, Ferrari ha ottenuto un totale di sette vittorie e tutti e quattro i titoli in palio per le vetture GT, in un anno che verrà ricordato dai tifosi del marchio per molti motivi.