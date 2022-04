Imola è un luogo speciale per Ferrari. Prima di tutto è in Italia e quindi, come a Monza, i tifosi si faranno sentire colorando di rosso le tribune. Altro fattore importante, il circuito prende il nome dal fondatore di Ferrari e da suo figlio. L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è un luogo dove Ferrari ama vincere.





Tornando a Imola nel 2000, Schumacher rimase deluso dopo che Häkkinen lo superò di nuovo in qualifica. Partì dal secondo posto sulla griglia, fu secondo all’inizio della gara e combatté duramente contro il finlandese volante per tutta la durata del Gran Premio. Colse l’occasione quando Häkkinen effettuò il suo secondo pit stop programmato, “spinse al massimo” per aumentare il proprio vantaggio e rimase davanti dopo la sua seconda sosta lampo. Vinse per poco più di un secondo.





Tre vittorie su tre e la Ferrari sembrava pronta per aggiudicarsi il suo primo Campionato Mondiale Piloti dai tempi di Jody Scheckter nel 1979. Ma la Formula 1 è spesso imprevedibile... Häkkinen reagì, si aggiudicò quattro gare e con l’avvicinarsi del GP d’Italia a settembre il pilota della McLaren era in testa nella corsa al titolo. Le sorti della F1 possono cambiare velocemente, come sicuramente sa Charles Leclerc.