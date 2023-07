Ferrari Tribute 1000 Miglia 2023

Il Ferrari Tribute 2023 ha seguito non proprio alla lettera l’itinerario originale Brescia-Roma e ritorno, suddividendolo in cinque giornate. Il primo giorno è iniziato sulle sponde del Benaco, nell’elegante cittadina di Desenzano del Garda, per proseguire poi in direzione sud verso la patria di Ferrari, più precisamente a Imola. Caratterizzata da strade in cui rimbomba il sound dei potenti motori Ferrari, coloro che hanno dato il nome al celebre circuito –l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino – sarebbero orgogliosi di come la loro eredità continua a vivere.

La prima giornata si è conclusa nella località turistica di Milano Marittima, sulle rive dell’Adriatico, con pernottamento a Rimini. Il secondo giorno ha visto i piloti del Ferrari Tribute proseguire lungo la costa adriatica del Belpaese, prima di sfrecciare attraverso i paesaggi ariosi intorno a Fermo, pranzare ad Ascoli Piceno fino ad approdare – come si dice che tutte le strade fanno – a Roma.

Il tributo alla 1000 Miglia rappresenta da sempre un susseguirsi di momenti da cartolina che prendono vita, tuttavia questa tappa lungo la costa ha letteralmente tolto il fiato: con le Ferrari “più datate” a fianco di quelle nuove a ravvivare ancora di più l’atmosfera del maestoso scenario.