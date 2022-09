La palette è ovviamente 100% Ferrari, con i colori primari Rosso Le Mans e Giallo Modena abbinati a fresche nuance estive come l’azzurro, il kaki e i colori della terra.

Seta, cotone, lana laccata, jersey e pelle morbidissima sottolineano l’attenzione per l’artigianato Made in Italy di alta qualità, mentre l’impegno di Ferrari a favore dell’ambiente continua con l’uso di materiali a basso impatto e la collaborazione con partner che aderiscono agli standard internazionali di sostenibilità.

In Ferrari, il tempo non si ferma mai. Il futuro sarà sempre migliore rispetto al presente. Perché i sogni offrono possibilità infinite, come vuole dimostrare la nuova collezione Primavera/Estate 2023.