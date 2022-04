Quattro premi di grande prestigio per la Ferrari nell’ambito dei Red Dot 2022.





La Ferrari Daytona SP3, l’ultima nata del segmento Icona, conquista il Red Dot: Best of the Best mentre la 812 Competizione, la 812 Competizione A e la 296 GTB ottengono il Red Dot.







Una grande soddisfazione per la Casa di Maranello e in particolare per il Centro Stile diretto da Flavio Manzoni, sempre teso a concepire soluzioni all’avanguardia senza comprometterne la simbiosi tra estetica e funzionalità, elemento fondante del DNA Ferrari.