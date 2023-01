In base ai regolamenti tecnici e ai requisiti della categoria Le Mans Hypercar per vetture ibride, la 499P può sfruttare la trazione integrale, diversamente dalle auto a trazione posteriore della categoria LMDh. In questa serie si utilizza inoltre un sistema ibrido condiviso che la rende quindi accessibile a un numero maggiore di costruttori.

Ma, come ci dice Antonello Coletta, Responsabile Attività Sportive GT di Ferrari, questa non è mai stata un’opzione per Maranello. “Abbiamo scelto la LMH perché per Ferrari è importante realizzare la vettura in tutte le sue parti”, spiega. “Ferrari progetta e costruisce le proprie vetture e la nostra filosofia non prevede l’acquisto di componenti da altri. Abbiamo deciso di dedicarci nuovamente ai prototipi solo quando le regole ci hanno permesso di realizzare la vettura in ogni sua parte. La 499P è un manifesto delle tecnologie di Ferrari”.

Questo grande ritorno alle competizioni porta naturalmente con sé una grande pressione e, sebbene il debutto della 499P sia previsto per la 1000 Miglia di Sebring il 17 marzo, l’attenzione è tutta per Le Mans. Anche perché nel 2023 si celebra il centenario di questa importante competizione. “Ormai ci conoscete”, afferma il Responsabile Tecnico Ferdinando Cannizzo. “Faremo tutto il possibile per arrivare pronti alla prima gara. Il lavoro non è facile ma ce la stiamo mettendo tutta”.