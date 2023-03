Nessuno poteva immaginare chi sarebbe diventato Enzo Ferrari il giorno in cui venne al mondo a Modena, il 18 febbraio 1898. Una leggenda del mondo dell’auto e non solo.

Ora, 125 anni dopo, vi presentiamo un nuovo video che racconta di come un giovane meccanico appassionato di auto sia riuscito a trasformare il suo amore per le corse in un brand che avrebbe creato le vetture più desiderate al mondo.

Attraverso una serie di immagini riviviamo alcuni dei momenti più importanti della vita di Enzo: dalla sua prima gara nel 1919, una cronoscalata a Parma, alla creazione del suo team – la Scuderia Ferrari – un decennio dopo, fino alla prima vettura che portava il suo nome e, di fatto, alla fondazione di Ferrari, come la conosciamo noi oggi, nel 1947.

La storia mostra come il team racing di Ferrari abbia raggiunto i vertici dello sport motoristico, dalla sua prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans fino alla prima vittoria in F1 nel 1951. I dieci anni successivi furono caratterizzati da una serie di successi senza fine, con il primo titolo mondiale in F1 e tre titoli mondiali in un solo anno. Nel 1962 Enzo svelò quella che sarebbe diventata probabilmente l’auto più iconica della storia, la 250 GTO.