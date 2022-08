Quando parte in pole position, è molto difficile superarlo e anche quando parte dalle retrovie nel gruppo, ha sempre la possibilità di vincere. Le statistiche di gara confermano questa sua reputazione: nelle 21 gare dell’ultima stagione ha recuperato oltre 79 posizioni, migliorando la sua posizione di partenza per ben 15 volte. Ha perso posizioni solo in due occasioni e in altre due ha concluso la gara nella stessa posizione in cui era partito, mentre un paio di volte si è ritirato.





“Sono fatto così: spingo sempre finché posso,” dice Arthur. “Non mi accontento di un piazzamento se so che posso fare meglio con l’auto che mi è stata affidata. A volte sbaglio, perché in un giro di qualificazione o in un duello, non si può essere sempre perfetti. Ma non penso che riuscirei a realizzare i miei sogni, a raggiungere i miei obiettivi se cambiassi il mio approccio alla gara”.