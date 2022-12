Anche in termini di comfort di marcia è stato fatto un lavoro enorme. “Dato che la tecnologia attiva è installata sulla ruota, è aumentata la massa da gestire”, spiega Francesca. “L’utilizzo del modulo di comando motorizzato per ottenere il giusto livello di comfort ha rappresentato una sfida”. Il sistema funziona in modo automatico, anche se il guidatore può scegliere fra tre diversi livelli di ammortizzazione tramite un Manettino dedicato.

La capacità della Purosangue di affrontare strade sconnesse rappresenta un nuovo punto di partenza per Ferrari. Le prove di durata su fondo stradale irregolare sono state numerosissime. Alfredo cita un esperimento particolare effettuato dal team: “Abbiamo appoggiato sul tetto alcuni bicchieri di plastica, che sono rimasti fermi lì grazie al controllo del movimento della carrozzeria delle sospensioni attive. Quando abbiamo disattivato il sistema, i bicchieri di plastica non sono più rimasti sul tetto”.



Lo sviluppo ha comportato numerose sfide. Il motorino elettrico è stato sviluppato da zero, e ci è voluto un notevole impegno per progettare un gruppo compatto in grado di sostenere forze fino a 6.000 Nm per ogni angolo. Questo sofisticato sistema dispone di una propria batteria e persino di un proprio raffreddamento, che utilizza due pompe (una per asse) alimentate da un piccolo radiatore.